Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 77,24 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,06 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,24 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.037 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 122,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 58,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 6,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,44 EUR an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

