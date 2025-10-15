DAX24.319 +0,3%Est505.634 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
Notierung im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Aufwind

15.10.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
75,20 EUR -0,74 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 75,72 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 75,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 75,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.111 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2025 auf bis zu 72,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen