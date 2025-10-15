Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 75,72 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 75,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 75,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.111 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2025 auf bis zu 72,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

