Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 75,96 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 75,96 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 76,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.666 Symrise-Aktien.

Am 17.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 59,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2025 Kursverluste bis auf 72,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,69 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,44 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

