Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Mittag

16.10.25 12:04 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 76,76 EUR.

Symrise AG
75,36 EUR -0,64 EUR -0,84%
Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 76,76 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 76,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.899 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,22 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,40 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,68 Prozent.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

