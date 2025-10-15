Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 75,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,5 Prozent auf 75,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 76,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 31.796 Stück.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 61,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 4,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,44 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 EUR fest.

