Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 76,26 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 76,26 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,54 EUR aus. Mit einem Wert von 76,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 109.539 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 5,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,65 EUR je Symrise-Aktie.

