Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 76,76 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 76,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 76,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,44 EUR. Bisher wurden heute 11.670 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 37,34 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,40 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 5,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,44 EUR an.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

