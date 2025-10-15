Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 75,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 75,90 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,30 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.185 Symrise-Aktien.

Bei 122,50 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 61,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2025 Kursverluste bis auf 72,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

