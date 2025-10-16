DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.699 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kursentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

16.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 77,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
79,42 EUR 3,42 EUR 4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 77,60 EUR. Bei 77,60 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,14 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.418 Stück gehandelt.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,51 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,64 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

