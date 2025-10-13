DAX24.361 +0,5%Est505.559 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Aktie im Blick

Symrise Aktie News: Symrise legt am Montagnachmittag zu

13.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise legt am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 76,72 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 76,72 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 77,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.139 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 122,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 59,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Mit Abgaben von 5,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,44 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

