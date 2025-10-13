Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 76,70 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 76,70 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 76,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 76,90 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.851 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 122,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,40 EUR ab. Abschläge von 5,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,44 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Symrise-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September