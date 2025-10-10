Symrise Aktie News: Symrise am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 77,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 78,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.025 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 122,50 EUR markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 36,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,44 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

