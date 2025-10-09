Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 77,28 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 77,28 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,52 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,16 EUR. Zuletzt wechselten 7.789 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 122,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 58,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,31 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,65 EUR je Aktie belaufen.

