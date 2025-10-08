Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 77,18 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 77,18 EUR zu. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,28 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,78 EUR. Bisher wurden heute 62.968 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei 122,50 EUR markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 58,72 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Mit Abgaben von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Symrise-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Aktien-Tipp Symrise-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse