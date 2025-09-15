Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Verlusten

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 78,20 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 78,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 77,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.424 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 59,85 Prozent Luft nach oben. Am 31.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR ab. Abschläge von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,89 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro

Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s bestätigen Investment-Grade-Rating