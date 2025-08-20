Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 83,06 EUR ab.

Das Papier von Symrise befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 83,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 83,04 EUR. Bei 83,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.947 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 77,46 EUR fiel das Papier am 31.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,00 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

