Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 83,46 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 83,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 83,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.930 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,46 EUR am 31.07.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

