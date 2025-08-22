DAX24.264 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kurseinbußen

25.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 83,94 EUR ab.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 83,94 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 83,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.385 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,71 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

