Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Fokus auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Symrise

27.10.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 80,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,50 EUR 1,34 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 80,46 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 80,44 EUR. Mit einem Wert von 81,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 61.923 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 115,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 30,37 Prozent niedriger. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 72,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

