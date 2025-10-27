Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 81,58 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 81,58 EUR nach. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 81,58 EUR. Mit einem Wert von 81,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.728 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 115,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 41,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,40 EUR fiel das Papier am 30.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

