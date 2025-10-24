Symrise Aktie News: Symrise am Mittag auf grünem Terrain

DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 81,34 EUR.

Symrise AG
81,30 EUR 0,18 EUR 0,22%
Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 81,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,18 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.568 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 115,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 42,06 Prozent zulegen. Bei 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,99 Prozent.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,44 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

