Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise fällt am Montagnachmittag

27.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise fällt am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 80,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
82,50 EUR 1,34 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 80,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 80,08 EUR. Bei 81,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 113.496 Symrise-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,55 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,40 EUR am 30.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,06 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 95,44 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren gekostet

Symrise-Aktie verliert: Beteiligung an US-Biotech-Spezialisten Cellibre

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Symrise

