T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 218,34 USD.

Um 15:53 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 218,34 USD nach oben. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 218,38 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 278.271 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,63 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,56 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,60 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie an.

Am 23.10.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 21,96 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,16 Mrd. USD umgesetzt.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

