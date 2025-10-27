T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Montagabend fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 220,96 USD zu.

Das Papier von T-Mobile US konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 220,96 USD. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 220,96 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 874.959 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. 25,13 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,39 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 6,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,60 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,15 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

