Aktienkurs im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagmittag freundlich

08.09.25 12:06 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 9,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,27 EUR 0,08 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 9,27 EUR. Bei 9,34 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,25 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.668 Stück gehandelt.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 32,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,70 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,20 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,86 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab

Teamviewer: Risiken nicht zu unterschätzen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

