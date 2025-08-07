TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,12 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 9,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.459 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 33,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte TeamViewer die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

