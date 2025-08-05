TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag im Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 8,97 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Bei 8,97 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.423 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 34,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,01 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

