TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,15 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,15 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,10 EUR. Zuletzt wechselten 11.511 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 22,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,95 Prozent.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,75 Mio. EUR – ein Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

