TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Donnerstagmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,06 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 9,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.967 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,79 EUR.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial