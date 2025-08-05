DAX24.287 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,59 -0,2%Gold3.356 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Donnerstagmittag

14.08.25 12:07 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Donnerstagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,03 EUR 0,02 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 9,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.967 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,79 EUR.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen