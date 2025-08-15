DAX24.335 -0,4%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,47 +0,8%Gold3.327 +0,4%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Mittwochmittag ausgebremst

20.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 8,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,90 EUR -0,30 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 8,97 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 155.166 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,06 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,113 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

