TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,51 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,51 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 5,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 610.803 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,55 EUR an. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 145,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 2,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,93 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

