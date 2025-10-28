DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Profil
Kurs der TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Minusbereich

28.10.25 16:08 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 6,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,52 EUR -0,08 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 6,47 EUR. Bei 6,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 573.053 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 52,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 1,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 12,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 präsentieren. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TeamViewer

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

