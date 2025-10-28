TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 6,48 EUR.
Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 6,47 EUR. Bei 6,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 573.053 TeamViewer-Aktien umgesetzt.
Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 52,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 1,47 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 12,71 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 präsentieren. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.
