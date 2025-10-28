TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag behauptet

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 6,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,54 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 6,54 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,50 EUR. Mit einem Wert von 6,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 57.392 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Mit einem Zuwachs von 108,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,45 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,102 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,71 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,48 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktien schwächeln nur kurz nach Abstufung

TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Teamviewer: Im Abwärtsstrudel