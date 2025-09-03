DAX23.777 +0,8%ESt505.350 +0,5%Top 10 Crypto15,31 -2,8%Dow45.452 +0,4%Nas21.556 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,07 -0,5%Gold3.548 -0,3%
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

04.09.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Tesla hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 333,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
288,05 EUR 0,45 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Tesla-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 333,98 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 337,59 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 333,00 USD. Bei 336,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.283.864 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,27 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 210,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 58,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 15.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen