Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Kurs der Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

07.10.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 451,32 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
378,00 EUR -7,75 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 451,32 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 442,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 447,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.205.673 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 8,24 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 212,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 53,00 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 265,00 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tesla.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie schon in Feierlaune: Tesla kündigt neues Produkt für 7. Oktober an

Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
