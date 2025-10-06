Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 440,49 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 440,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 447,04 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 440,87 USD. Bisher wurden heute 4.150.466 Tesla-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 9,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 51,84 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 265,00 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 22.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,74 USD je Aktie aus.

