Kursentwicklung im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Abend

09.10.25 20:24 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 431,42 USD.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 431,42 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 426,20 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 431,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9.569.879 Tesla-Aktien.

Bei 488,50 USD markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 11,68 Prozent niedriger. Bei 212,12 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,83 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 269,00 USD an.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umgesetzt.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Bringt die Aufforderung zur FSD-Nutzung müde Fahrer in ein Sicherheitsdilemma?

Tesla-Aktie in Grün: E-Autobauer hat neue abgespeckte Modell-Versionen in den USA eingeführt

VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz - Hoffnung ruht auf auf Autogipfel

Bildquellen: George Rose/Getty Images

