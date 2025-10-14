Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,7 Prozent auf 419,98 USD ab.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 419,98 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 417,89 USD ab. Bei 426,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 2.844.919 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 14,03 Prozent niedriger. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD ab. Mit Abgaben von 49,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 290,88 USD.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 22,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Tesla die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,51 USD je Tesla-Aktie.

