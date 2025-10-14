Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Tesla

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 432,90 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 432,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 417,89 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 426,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10.034.289 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,84 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Abschläge von 51,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,51 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

