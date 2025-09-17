DAX23.617 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.520 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Aktienkurs aktuell

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Nachmittag an

18.09.25 16:11 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 427,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
365,50 EUR 5,00 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 427,62 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 431,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 428,81 USD. Bisher wurden heute 4.432.391 Tesla-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,24 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

