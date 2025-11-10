Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 159,52 USD abwärts.

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 159,52 USD. Die Texas Instruments-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,55 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 841.705 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,69 USD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 28,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 13,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,24 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?