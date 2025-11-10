DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.537 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl64,01 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Kursverlauf

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend billiger

10.11.25 20:23 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend billiger

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 159,52 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
139,60 EUR 0,52 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 159,52 USD. Die Texas Instruments-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,55 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 841.705 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,69 USD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 28,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 13,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,24 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen