Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Zum Vortag unverändert notierte die Texas Instruments-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 160,42 USD.

Mit einem Wert von 160,42 USD bewegte sich die Texas Instruments-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 162,75 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 160,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 161,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 123.843 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Mit einem Zuwachs von 38,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 4,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,48 USD je Aktie.

