Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 154,33 USD abwärts.

Die Texas Instruments-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 154,33 USD abwärts. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 153,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,61 USD. Bisher wurden heute 154.897 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Mit Abgaben von 9,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. USD – ein Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?