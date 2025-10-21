Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments präsentiert sich am Abend stärker

So bewegt sich Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 181,36 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:07 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 181,82 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.055.657 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 18,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 22,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Texas Instruments dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

