Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 154,05 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 154,05 USD zu. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 154,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 153,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 273.096 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2025 auf bis zu 221,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.
Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.
Texas Instruments gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,48 USD je Aktie belaufen.
Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
