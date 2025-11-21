Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments schiebt sich am Abend vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 160,22 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 160,22 USD. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 160,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 153,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.503.602 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Am 21.10.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?