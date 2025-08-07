DAX24.111 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Profil
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Freitagvormittag vor

08.08.25 09:25 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Freitagvormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 9,82 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 9,82 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,82 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,73 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 151.575 Aktien.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Kursverlust von 71,81 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,83 EUR.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,457 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

