thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag nordwärts

08.09.25 16:10 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 9,99 EUR zu.

thyssenkrupp AG
10,03 EUR 0,16 EUR 1,65%
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 9,99 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 10,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 973.638 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 11,62 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 261,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,78 EUR aus.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,58 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 20.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,300 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

