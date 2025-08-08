thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 9,75 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 9,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,80 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.387.036 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Mit einem Zuwachs von 19,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 71,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,457 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

