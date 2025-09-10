DAX23.685 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.079 +1,3%Nas22.044 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.636 -0,1%
So bewegt sich thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

11.09.25 16:13 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Aktien
thyssenkrupp AG
10,47 EUR 0,23 EUR 2,20%
Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,47 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,47 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 819.680 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2025). 10,99 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 278,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen